شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب الحكومة بخطة متكاملة لمواجهة غرق الشوارع بسبب سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان، ومكتب لجنة النقل حول غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار.

وأكدت اللجنة التى تم تشكيلها، بتاريخ 3 نوفمبر 2019، ضرورة تعديل المسار وترتيب الأولويات، ووضع نظرة حقيقية للأوضاع وضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة فى مواجهة مثل تلك الازمات.

كما شددت اللجنة، على أهمية أن تضع الحكومة خطة متكاملة وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية، بحيث تقوم على رؤية مؤسسية واضحة تستند إلى معايير وضوابط محددة وتراعى التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات المختلفة من جهة.

وأشارت اللجنة، إلى أن البلاد شهدت يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019، هطول أمطار لمدة حوالى 90 دقيقة، ولكنها كشفت عن وجود خلل كبير في التعامل مع آثارها، حيث سقطت على إثرها أرواح بريئة، وتعطلت المصالح وحدث شلل مرورى فى الكثير من المدن وبصفة خاصة داخل جزء كبير من القاهرة واستمر ذلك أكثر من 6 ساعات.

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وأوضحت اللجنة، أن تلك الأمطار الطارئة، تسببت فى تراكم المياه، ولم تستوعبها شبكات الصرف الصحى وبصفة خاصة فى مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، وأدت إلى وفاة ستة أشخاص فى مختلف المحافظات البعض منهم صعقا بالكهرباء.

وأشارت اللجنة، إلى غرق مطار القاهرة الدولى وبه عدد كبير من المسافرين على الرحلات الدولية والداخلية، رغم أنه من المفترض أنه مجهز بأحدث التقنيات ورغم تصريحات المسئولين المتكررة عن الاستعداد الكامل والجاهزية لمواجهة الأزمة.

ولفتت اللجنة، إلى أن الواقع كشف عن قصور كبير في دراسة، وفهم وتطبيق مبادئ إدارة الازمات، وكذا عن "سوء وتهالك" وضعف البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى، مشيرة إلى أن تلك الحالة اختلفت من محافظة إلى أخرى، ولكن محافظة القاهرة كانت فى مقدمة المحافظات تأثرا بسقوط الأمطار، وبصفة خاصة منطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة.