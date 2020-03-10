شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب: إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز التوجه المصرى لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن هناك تحركات قامت بها الدولة المصرية في ضوء توجهات القيادة السياسة، لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا؛ لكننا نلمس حالة من عدم التناغم بين القطاعات المختلفة، مضيفاً: "نعم هناك جهود مضنية لكنها ليست كافية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات المختلفة والقطاعات التنفيذية لتنظيم سبل التعاون لدعم التوجه المصرى تجاه أفريقيا.

وأضاف رضوان، أن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر، وكان لهم العديد من المطالب التى تعكس إرادة دولتهم، مضيفا: لكنى لا ألمس أن هناك لدينا مخطط عام عن "مصر - أفريقيا" يرصد كيفية تعظيم التواجد.. فى حين أن أفريقيا لمصر هى بمثابة منطقة عمق للأمن القومى، لذا يجب أن نتحدث بلغة واحدة جميعاً.

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وأشار رضوان، إلى تنظيم مجلس النواب زيارات ميدانية لدعم العلاقات ثنائية مع الدول الأفريقية، وكانت رسالتنا أن الزيارات ليست مجرد زيارات بروتوكولية، وتم عقد لقاءات مع العديد من المسؤولين الذين نقلوا تطلعاتهم لتعود مصر كما كانت فى سابق عهدها فى الستينات، وتعظيم دورها، منوها بالجهود التى قدمتها وزارة الخارجية لتوفير كل سبل المساعدة.

وفى ختام حديثه، أكد طارق رضوان، أن اللجنة ستنتهى فى أعقاب الاستماع إلى رؤية كل وزارة بإعداد استيراتيجية متكاملة للتحرك داخل أفريقيا الفترة القادمة، فى ضوء توجهات القيادة السياسة بتعزيز التوجة المصرى نحو القارة الأفريقية.