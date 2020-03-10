شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: عبد الوهاب عبد الرازق مرشحا لرئاسة "مستقبل وطن" خلفاً لرشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، هو أقوى المرشحين لرئاسة حزب مستقبل وطن، خلفاً للمهندس أشرف رشاد، فى ضوء تغييرات واسعة ستطال المواقع القيادية بالحزب خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المصادر لـ ”الخليج 365”، أن لمسات نهائية تُجرى على التعديلات التى سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى لاحقاً، وأن كثير من الأنباء التى تتردد فى الأوساط السياسية عن التغييرات غير صحيحة، وأن "عبد الرازق" هو أقوى المرشحين لتولى رئاسة الحزب حتى الآن.

وتواصلت ”الخليج 365”، مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق ، فلم يبد إجابة واضحة تجاه مباركته على موقعه المحتمل، وفضل تأجيل الحديث عند صدور القرار بشكل رسمى، بقوله: "الله يبارك فيكم، ربنا يكرم إن شاء الله، ولكل حادث حديث ".

وإذ ينتظر ”الخليج 365” الإعلان عن القرارات النهائية بشكل رسمى، لإعلانها للقراء.

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وترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أخر جلسة له فى المحكمة فى يوليو 2018، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة فى 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب الأول له، رئاسة المحكمة ونظر أول جلسة له فى 4 أغسطس .

وولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969،وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971،ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.

عين عبد الرازق نائبا لرئيس مجلس الدولة فى 1978،وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، كان 1988 عام دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة،وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور.