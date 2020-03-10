رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر بسبب الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، اليوم الثلاثاء، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارًا من يوم الخميس القادم 12 مارس وحتى يوم السبت 14 مارس 2020.

وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جرى إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأشار الشامي، إلى أنه يجري المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

وأضاف الشامي، أنه جري رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال البلاغات على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة.

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