إحالة طالبين بإعلام الأزهر للتأديب لنشرهما شائعات عن"كورونا" على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: قرر الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، إحالة طالبين بالفرقتين الثانية والثالثة لمجلس تأديب، لنشرهما معلومات مغلوطة عن إصابات بفيروس "كورونا" على صفحتهما الشخصية بـ"فيسبوك". ونص قرار كلية الإعلام، على إحالة الطالبين " أحمد عبدالمرضي الزرقاني بالفرقة الثانية، ومحمد ابراهيم عبدالقوي بالثالثة"، إلى مجلس تأديب لنشرهما أخبارا كاذبة وإشاعات مغرضة أثارت الفزع والهلع بين طلاب الكلية والجامعة. وتضمنت القرار، عقد مجلس تأديب للطالبين يوم الأربعاء الـ18 من مارس الجاري. Advertisements وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحيل فيها كلية الإعلام طالبين للتأديب، لنشرهما معلومات مغلوطة عن إصابات فيروس "كورونا" بالجامعة، على "فيسبوك". اقرأ أيضا: إحالة طالب بإعلام الأزهر للتأديب لنشره شائعة عن كورونا

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