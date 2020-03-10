مصرع 3 أشخاص سقطت بهم دراجة بخارية في ترعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط دراجة بخارية يستقلونها بمياه ترعة السلام بمركز الجمالية، في الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من المستشفى المركزي، بوصول كل من محمد علي عطية، 35 عامًا، ورامي سعد سعد السيد، 32 عامًا، ومحمد محمد السيد، 30 عامًا، وجميعهم صيادين ومقيمين المطرية، جثث هامدة.

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال والد الأول، وشقيقي الثاني والثالث، أكدوا أنه أثناء استقلال المتوفين دراجة بخارية قيادة الأول، اختل توازنهم ما أدى لانحرافهم وسقوطهم بمياه ترعة السلام، وجرى انتشالهم بمعرفة الأهالي ونقلهم إلى المستشفى ونقل الدراجة البخارية إلى منزل أسرة الأول ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب مفتش الصحة وتوقيع الكشف على جثث المتوفين.