بولندا تلغي جميع الفعاليات الجماهيرية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية من أجل احتواء فيروس كورون المتحور (كوفيد-19).

ووفقا للتعريف القانوني للفعاليات الجماهيرية في بولندا، فان الحظر سوف يشمل مباريات كرة القدم والحفلات وفعاليات أخرى. مع ذلك، فإن المسارح ودور الأوبرا والقاعات التي تعرض الأعمال الفنية لا تعد فعاليات جماهيرية وسوف يتم استثنائها من الحظر.

وقال وزير التعليم داريوش بيونتكوسكي إن السلطات ابتعدت عن إلغاء الدراسة خلال الوقت الحالي، ولكن يجرى دراسة مثل هذا القرار.

ويشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا بلغ 18 حالة حتى صباح اليوم.