إيران تدرس إرجاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء أنها تدرس إرجاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر إجراؤها في أبريل المقب، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة القول إنه يمكن إرجاء جولة الإعادة إلى أغسطس.

وأعلنت إيران اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 291 حالة والاصابات إلى 8042 .

وجرى إغلاق المدارس والجامعات في إيران، كما تم إلغاء معظم الفعاليات السياسية، وذلك للحد من انتشار الفيروس.