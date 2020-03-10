"كورونا" يؤجل بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:
قرر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف حرصًا على سلامة اللاعبين، على خلفية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحصل "الخليج 365" على نموذج خطاب رسمي موجه من اتحاد الغوص والإنقاذ المصري إلى الأندية الرياضية، جاء فيه، أن تأجيل البطولة جاء بعد قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9 مارس الجاري، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الخطاب المذيل بتوقيع القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري، يسري عبدالفتاح، أن قرار تأجيل بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف يشمل مرحلتيها الأولي والثانية بمدينتي الإسكندرية وشرم الشيخ، ومن المقرر أن يحدد موعدًا آخر لانطلاق البطولة.
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