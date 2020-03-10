في يوم واحد.. ضبط 9 تشكيلات عصابية و295 قضية مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 215 قطعة سلاح ناري، 295 قضية مخدرات وتنفيذ 84454 حكم قضائي متنوع. كما ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 20 متهم، ارتكبوا (31) حادث متنوع، 29 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 520 دراجة نارية مخالفة، إعادة سيارتين- 2 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم ، و ضبط 30934 مخالفة مرورية، وفحص 215 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 21 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وباشرت النيابة التحقيق.

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