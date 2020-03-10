الجيش الأمريكي بدأ بالانسحاب من قاعدتين في افغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (أ ف ب):

بدأ الجيش الأمريكي الانسحاب من قاعدتين في افغانستان، إحداهما في ولاية تشكل معقلا لطالبان، كما أعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء، ما يشكل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي وقع في 29 فبراير في الدوحة بين الولايات المتحدة والمتمردين.

وأوضح المسؤول الأمريكي رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن هاتين القاعدتين تقعان في لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب) التي يسيطر عليها المتمردون الى حد كبير، وفي ولاية هرات (غرب).

بحسب نص الاتفاق، يجب ان يخفض عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في البلاد من 12 ألفا او 13 ألفا الى 8600 بحلول منتصف يوليو. وسيتوجب اخلاء خمس قواعد من اصل عشرين قاعدة في البلاد.

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لكن الكولونيل سوني ليغيت الناطق باسم القوات الأمريكية في افغانستان أعلن الاثنين أن القوات الأميركية تحتفظ "بكل الامكانات لتحقيق اهدافها".

من جهته أعلن عمر زواك الناطق باسم حاكم ولاية هلمند ان "20 الى 30" جنديا اجنبيا فقط غادروا لشكر قاه منذ نهاية الاسبوع.

والولايات المتحدة الراغبة في انهاء أطول الحروب في تاريخها، تعهدت في اتفاق الدوحة بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من افغانستان بحلول 14 شهرا اذا احترمت حركة طالبان تعهداتها الأمنية.

وتعتبر هلمند مع ولاية قندهار المجاورة معقلا لطالبان وقد استهدفت فيها القوات الأمريكية والبريطانية بشكل خاص على مدى 18 عاما من النزاع الأفغاني.