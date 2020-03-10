الرئيس الجزائري يدعو أجهزة الأمن لليقظة بهدف التصدي لـ"كورونا"

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أجهزة الأمن الوطني (الشرطة)، اليوم الثلاثاء، إلى مزيد من اليقظة والعمل والتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى؛ من أجل التصدي لفيروس (كورونا) المستجد.
أعرب الرئيس تبون - في رسالة بعث بها إلى المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة - عن شكره وتهانيه
الإمكانيات المسخرة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين".
وقال إن "هذه المجهودات سمحت حتى الآن باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير
كما أعرب الرئيس الجزائري عن دعمه وتشجيعه لقيادات وأعوان الأمن الوطني، داعيًا إياهم إلى مزيد من اليقظة والعمل للتصدي لهذا الوباء وإلى مزيد من التنسيق والانسجام مع مختلف المصالح والعمل تجاه المواطنين بالالتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني الذي لا يحيد عن أخلاقهم وتدريبهم في الأمن الوطني ضمن معالم الجمهورية الجديدة.
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