أعلنت المملكة العربية السعودية وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مدينة "ووهان" الصينية. أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن المساعدات تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكُلى.

وكان المركز سلم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم ارسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة، وقد وقّع المركز 6 عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في الصين. السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن المساعدات تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكُلى.وكان المركز سلم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم ارسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة، وقد وقّع المركز 6 عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤكد وصول دفعة من المساعدات الطبية لمدينة ووهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.