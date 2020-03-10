ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في النمسا إلى 157 حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا اليوم إلى 157 حالة مؤكدة، كما استمرت الاختبارات الصحية لحالات مشتبه بها تقترب من 5 آلاف حالة، وزادت الحالات المصابة 13 حالة مقارنة بالأمس.

وطالبت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم الثلاثاء- مواطنيها في إيطاليا بالعودة للبلاد بعد قرار الحكومة الإيطالية تقييد حرية السفر والتجمع في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن هذا التحذير جزئي ساري المفعول في مدن لومباردي وفينيتو وإميليا رومانيا وماركي وبيدمونت.

يشار إلى أن إيطاليا أعلنت عن قيود سفر هائلة في جميع أنحاء البلاد ولكنها نصحت بعدم إغلاق الحدود.

يذكر أن الحكومة النمساوية تفرض فحوصات الحمى عند المعابر الحدودية.