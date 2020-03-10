أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 118 حالة.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، نقلا عنمسؤولين بالصحة، أن خمسة مصابين خرجوا من المستشفيات اليوم بعد شفائهم، فيما لا زال 51 مريضا يتلقون العلاج، يرقد ثلاثة منهم في حالة حرجة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في هونج كونج إلى 118 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.