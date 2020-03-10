ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في هونج كونج إلى 118 حالة

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 118 حالة.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، نقلا عن

مسؤولين بالصحة، أن خمسة مصابين خرجوا من المستشفيات اليوم بعد شفائهم، فيما لا زال 51 مريضا يتلقون العلاج، يرقد ثلاثة منهم في حالة حرجة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.