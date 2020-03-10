وفاة أول حالة مصابة بكورونا في لبنان

سجلت لبنان أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر، بحسب قناة روسيا اليوم. اليوم. وأعلن لبنان، أمس الإثنين، تسجيل 9 حالات جديدة تحمل فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة. فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة. وأشارت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق إلى أن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.

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