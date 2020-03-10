سجلت لبنان أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر، بحسب قناة روسيااليوم.
وأعلن لبنان، أمس الإثنين، تسجيل 9 حالات جديدة تحملفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق إلى أن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أول حالة مصابة بكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.