15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.
أكدت وزارة الصحة الإماراتية أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن الإصابات الجديدة لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقًا وقادمين من الخارج.
وكانت وزارة الصحة الإماراتية، كشفت رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لجنسيات عدة، وشفاء 5 حالات، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
والمصابون الجدد 4 إماراتيين و3 إيطاليين وشخصان من كل من بنجلادش ونيبال، وشخصمن كل من روسيا والهند وسوريا.
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وقالت إنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج دولة الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقًا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" دولة الإمارات 59 حالة.
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