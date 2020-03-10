إيران.. برلمانيون يناشدون إعلان حالة الطوارئ بسبب “كورونا”

دعا نواب محافظتي کیلان ومازندران في البرلمان الإيراني، المسؤولين الحكوميين إلى اتخاذ إجراءات فورية لفرض الحجر الصحي على هاتين المحافظتين، مع تفاقم أزمة كورونا، شمال البلاد.

وذكر موقع “إيران إنترناشيونال” أن 8 برلمانيين في محافظة کیلان، وجهوا أمس الاثنين خطابًا إلى رئيس البرلمان ووزير الصحة والتعليم الطبي، يدعون فيه إلى صدور أمر بإغلاق كافة الدوائر الحكومية وفرض الحجر الصحي الكامل علی هذه المحافظة.

وفي مازندران، دعا نائب بهشهر، في رسالة بعث بها للرئيس حسن روحاني، إلى إعلان “الوضع الأحمر” في المحافظة، و”الحجر الصحي الكامل” فیها. وفي الوقت نفسه، قدم نواب محافظة فارس في البرلمان مطالب مماثلة للحكومة.

تقاعس حكومي

وتابع الموقع أنه وفقًا لبعض التقارير والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، في بعض المدن، قام الناس تلقائيًا بمنع الوصول إلى محافظاتهم بسبب تقاعس الحكومة عن العمل.

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كما تطوع عدد من المواطنين في محمود آباد ورامسر، بمحافظة مازندران، لمنع المسافرين من دخول المحافظة. كما حث علي أكبري، نائب شيراز، مسؤولي محافظة فارس على إغلاق طرق الدخول من دون انتظار أوامر من مسؤول أعلى.

زيادة أعداد المرضى.. ازدحام المستشفیات

وبحسب إيران إنترناشيونال، فإن التقارير تشير إلى أن الزيادة السريعة في أعداد المرضى في المحافظات الشمالية، فاقمت أيضًا من أزمة عدم وجود أماكن أو أسرّة كافية في المستشفیات.