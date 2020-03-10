إصابة قائد الجيش الأمريكي في أوروبا بفيروس كورونا

قال الجيش الأميركي الاثنين إن قائد الجيش في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة.
وأوضح الجيش في بيان إن اللفتنانت جنرال كريستوفر كافولي “يراقب حالته” ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.
وصرح مسؤول أمريكي لرويترز أن المؤتمر شمل قادة للقوات البرية وعقد في مدينة فيسبادن في ألمانيا الأسبوع الماضي.
أردف المسؤول أنه تم التأكد من إصابة أحد المشاركين الأجانب بالفيروس.
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