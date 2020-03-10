كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع الرحلات من وإلى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إيطاليا، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، قد سجلت 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 319 حالة، فيما أعلنت أنها سجلت ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، على المستوى العالمي 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.