كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تكشف عن حزمة اجراءات بـ4 مليارات دولار لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات في اليابان، اليوم الثلاثاء، عن حزمة ثانية من الإجراءات بحوالي 4 مليارات دولار في الإنفاق لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تزايد المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الهش.

تُظهر الحزمة، التي بلغ مجموع إنفاقها 430.8 مليار ين (4.1 مليار دولار)، مقدار الضغط الذي يواجهه صانعو السياسة لدعم النمو الهش ووقف خطر إفلاس الشركات، حيث تهدد عمليات إلغاء الأحداث وتراجع السياحة بضرب الاقتصاد الأوسع بشدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه للمساعدة في تمويل الحزمة، ستستغل الحكومة بقية احتياطي ميزانية هذه السنة البالغ نحو 270 مليار ين.

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من المحتمل أن تؤثر هذه الخطوة على ما يقرره بنك اليابان في مراجعته للسياسة في 18-19 مارس.

وقد ذكرت "رويترز": "يهدف البنك المركزي إلى ضمان عدم مواجهة الشركات التي أصابها تفشي الفيروس لضغوط مالية قبل نهاية السنة المالية الحالية في مارس".

وقال وزير المالية، تارو آسو، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة بعد إلى ميزانية إضافية أكبر، مضيفًا، أن الآثار المترتبة على تفشي المرض حتى الآن لم تصل إلى مستوى الأزمة المالية لعام 2009.