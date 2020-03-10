كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان "آبي": لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستنفذ كل الإجراءات اللازمة دون تردد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحسب وكالة "رويترز"، قال "آبي" للصحفيين، إن: "الأسواق تظهر تحركات عصبية. ستتعاون الحكومة عن كثب مع بنك اليابان والسلطات المالية في البلدان الأخرى، وسوف تستجيب بشكل مناسب إذا لزم الأمر بناءً على اتفاق مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين".