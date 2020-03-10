كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترقب في احتفال الهند بمهرجان الألوان وسط مخاوف من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان مهرجان هولي خافتًا، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من فيروس كورونا الذي يثبط الاحتفال الصاخب عادة عن طريق رمي مسحوق ملون وضخ الماء المصبوغ.

وحسب "رويترز"، يُعد مهرجان الربيع الذي يستمر يومين بمثابة انفجار قوي للألوان، حيث يلطخ الناس وجوه بعضهم البعض بمسحوق أخضر وأصفر وأحمر.. ولكن يبدو أن فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 40 شخصًا في الهند، سيُفسد المرح هذا العام.

وقالت وزارة الصحة: "تجنبوا المشاركة في التجمعات الكبيرة"، محذرة من خطورة الفيروس، بينما تتمنى للجميع "مهرجان هولى سعيد وآمن".

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنه لن يحتفل بمهرجان هولي هذا العام.

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وأشار أصحاب المحال، إلى أن الشائعات التي تفيد بأن المساحيق الملونة والأصباغ التي يستخدمها المحتفلون في المهرجان تم استيرادها من الصين قد أضرت بمبيعاتهم.

نشأ الفيروس في الصين أواخر العام الماضي.

وأكد سوريش سينج، وهو صاحب متجر في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش الشمالية، الذي يبيع المساحيق والأصباغ: "العملاء انخفضوا بنسبة لا تقل عن 50 إلى 60 ٪".

وأضاف: "عادةً ما يكون السوق في هذا الوقت من العام مزدحمًا للغاية ولكنه الآن هادئ. أنا لا أبيع الألوان من الصين... أنها من دلهي".

في إحدى ضواحي مومباي، وضع الناس دمية صغيرة من فيروس كورونا وأضرموا فيها النار. وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن النساء غنوا الأغاني لإبعاد الفيروس، وطالبوه "بالابتعاد".