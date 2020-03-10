كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران تعلن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر بفيروس كورونا

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بوفاة محمود رضا بيروى أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، جراء إصابته بفيروس كورونا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق رجل أعمال معارض لأردوغان

أفادت وكالة الأناضول، اليوم الاثنين، بأن السلطات التركية أصدرتمذكرة توقيف بحق الناشط ورجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، بعد 3 أسابيع من تبرئته. أخبار عالمية عاجلة اليوم || علماء يتوصلون لتفاصيل جديدة بشأن السيطرة على فيروس كورونا

أجرت كلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" للصحة العامة، دراسة جديدة للتعرف على فترة حضانة فيروس كورونا الجديد.

Advertisements