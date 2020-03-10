كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تعلن إلغاء كل الفعاليات بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة البولندية، اليوم الثلاثاء، إلغاء كل الفعاليات بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وأعلن وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكي، يوم الأربعاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements

وقال لوكاش شوموفسكي: "هذا المريض جاء من ألمانيا"، ولم يقدم الوزير أي تفاصيل أخرى عن هوية المريض وأفراد أسرته.

وظهر فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.