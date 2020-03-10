كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تنتظر من "غني" الإفراج عن المقاتلين في تبادل الأسرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت حركة طالبان مركبات للمقاتلين المقرر إطلاق سراحهم من قبل الحكومة الأفغانية في تبادل للأسرى من المتوقع الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء، وكانت مستعدة لتكريم جانبهم من الصفقة بتسليم أكثر من 1000 جندي حكومي تم أسرهم، حسبما أعلن قادة متشددين.

وقال أحد كبار قادة طالبان في الدوحة، عاصمة قطر حيث جرت مفاوضات بين المسلحين والمسؤولين الأمريكيين، إنه تم إرسال المركبات إلى منطقة بالقرب من سجن باغرام لجلب المقاتلين المفرج عنهم، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف زعيم طالبان البارز عبر الهاتف من الدوحة: "بعد محادثتنا مع زلماي خليل زاد يوم الاثنين، حيث نقل إلينا إطلاق سراح 5000 سجين، أرسلنا مركبات لنقلهم".

وأكد زعيم طالبان في الدوحة، أيضًا، أن الجماعة قد وضعت اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالإفراج عن 1000 سجين محتجز معهم، مضيفًا، أنهم نقلوا جميع السجناء إلى أماكن آمنة في أفغانستان.

وذكرت وكالة "رويترز" يوم الاثنين، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، سيصدر مرسومًا بشأن ما لا يقل عن 1000 سجين من طالبان سيُفرج عنهم هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لبدء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان.

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إطلاق سراح السجناء هو جزء من صفقة وقعت عليها الولايات المتحدة وحركة طالبان الشهر الماضي والتي تسمح للقوات الأمريكية وقوات الناتو بالانسحاب من أفغانستان لإنهاء أكثر من 18 عامًا من الحرب.

طالبت طالبان بالإفراج عن السجناء كتدبير لبناء الثقة.

وكان "غني"، الذي أدى اليمين الدستورية يوم الاثنين في حفل حضره المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، قد رفض في وقت سابق، مطلب طالبان بالإفراج عن مقاتليها.

ليس من الواضح عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم على الفور، لكن ثلاثة مصادر أخرى أخبرت "رويترز" يوم الاثنين، أن عدد السجناء قد يتراوح بين 1000 و 1800. ولم يكن واضحًا، أيضًا، ما إذا كان سيتم إطلاق سراح السجناء من سجون أخرى باستثناء باجرام.

رفضت السفارة الأمريكية التعليق. أحال متحدث باسم بعثة الناتو الأسئلة إلى الحكومة الأفغانية.