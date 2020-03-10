كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يزور ووهان للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الرئيس الصيني، شي جين بينج، مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك منذ بداية تفشي الوباء، وهي إشارة إلى أن بكين تعتقد أن جهودها للسيطرة على الفيروس تعمل.

وقال تشانج مينج، الاستاذ بجامعة رنمين في بكين لوكالة "رويترز": "من الواضح أن شي لم يكن بإمكانه زيارة ووهان في وقت سابق لأن خطر إصابته بالفيروس كان مرتفعًا في البداية".

وأضاف "تشانج": "أنه موجود الآن لجني الحصاد. وجوده هناك يعني أن الحزب الشيوعي الصيني قد يعلن النصر على الفيروس قريبًا".

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ويأتي وصوله إلى المدينة، حيث يُعتقد أن الفيروس قد ترسخ لأول مرة في أواخر العام الماضي، بعد انتشاره في البر الرئيسي الصيني، تباطأ بشكل حاد في الأسبوع الماضي ومع تحول الانتباه إلى منع الإصابات المستوردة من المناطق الساخنة في الخارج مثل إيران وايطاليا وكوريا الجنوبية.

أعطت أخبار الزيارة دفعة للأسهم الصينية، حيث ارتفع مؤشر CSSI 300 إلى المنطقة الإيجابية بعد انخفاضه بما يصل إلى 1 ٪ في التعاملات الصباحية.

واجهت الصين انتقادات في الداخل وعلى مستوى العالم بسبب استجابتها المبكرة للفاشية، وقمع المعلومات والتقليل من مخاطرها، ولكن جهودها الوحشية في السيطرة، بما في ذلك إغلاق مقاطعة ووهان وهوبى حيث نشأ، كانت فعالة في الحد من الانتشار.