كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يعلن بدء مناورات عسكرية غير متوقعة في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، بشكل غير متوقع، أن تدريبات عسكرية جديدة ستبدأ في البلاد، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية ومؤشرات الأسهم اللاحقة انخفاض حاد.

وكتب "مادورو" على موقع "تويتر": "بدأنا المرحلة الثانية من التدريبات من أجل السلام والاستقلال وقوة وطننا الأم"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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في منتصف فبراير، أجرت فنزويلا التدريبات العسكرية الأولى في عام 2020، وبعدها قال "مادورو"، إن قوات الأمن الوطنية تعد تدريبات مفاجئة لمكافحة الإرهاب وسط تهديد الجماعات التخريبية، التي يمكن أن تصل من كولومبيا والولايات المتحدة.

بصرف النظر عن ذلك، فإن فنزويلا عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتج رئيسي للنفط، مما يعني أنها قد تتأثر بانخفاض أسعار النفط، بسبب فشل أوبك في الاتفاق على تخفيضات أكبر في الإنتاج.

تم نشر القوات العسكرية والمدنية، بما في ذلك الميليشيات الوطنية، في ولايات ميراندا، وأبوري، وبوليفار ومنطقة العاصمة.