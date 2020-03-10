مؤلم.. سيارة تنهي حياة تلميذة أمام باب المدرسة ضواحي أزيلال

لقيت تلميذة مصرعها، أمس الاثنين، في حادث سير مأساوي، أمام باب مدوسة تاغبالوت في منطقة واويزغت، إقليم أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن التلميذة كانت قيد حياتها تبلغ من العمر 7 سنوات، وتعرضت لحادث سير بعد خروجها من الفصل الدراسي، وهي تعبر الطريق، حيث لقيت مصرعها على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف عناصر السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا لتحديد المسؤوليات.