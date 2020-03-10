أسرة الرئيس المصري الراحل مرسي تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن وفاته ونجله الأصغر

طالب الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري المعزول، الراحل محمد مرسي، مساء أمس الاثنين، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق شامل بشأن وفاته، ونجله الأصغر.
وأوضح الفريق القانوني المذكور، أنه يعتقد أن الرئيس مرسي الراحل، ونجله الأصغر قتلا على يد النظام المصري.
وطالب الفريق القانوني لأسرة مرسي، سلطات مصر بالالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع المعتقل، أسامة مرسي، كما عبرت عن قلقها إزاء حياة أسامة مرسي.
واعتبر الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري المعزول، الراحل محمد مرسي، أن حياة أسامة مرسي معرضة للخطر.
يشار إلى أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي يعد أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، توفي في 17 يونيو 2019 أثناء حضوره جلسة محاكمتة، إذ سقط مغشيا عليه، وتوفي بعدها.
وقالت السلطات المصرية إن مرسي أصيب بنوبة قلبية، كما توفي نجله الأصغر، عبد الله، بسكتة قلبية في مستشفى الواحة بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، بعد أشهر من وفاة والده.
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