شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: معلومات غير مؤكده عن تفشى كورونا فى 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل
نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء عن مصادر طبية عدة، داخل مناطق نفوذ النظام السوري، أن فيروس كورونا "تفشى" بشكل رئيسي في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص.
وأضاف أن "هناك إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس، بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع بالحجر الصحي".
ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.
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