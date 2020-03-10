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لبنان يسجل أول وفاة بكورونا

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قالت وسائل إعلام لبنانية إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 هذا الأسبوع.

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