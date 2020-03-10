شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية : 74 حالة كورونا تعافى منها 12 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد كانوا جميعهم في الحجر الصحي، وتشمل مخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً وحالات لقادمين من الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة، تعافى منها 12 حالة .

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