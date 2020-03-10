شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السوداني : لم نحدد المتورطين فى محاولة اغتيال "حمدوك" والان نبدء بالتفاصيل

أكّد النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر علي الحبر أن الإجراءات والتحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مستمرّة بجانب استنفار الأجهزة الأمنية كافة.

وقال الحبر في تصريحاتٍ له اليوم إن الرؤية المفصلية بشأن محاولة حادثة الاغتيال ستتضح بعد اكتمال التحريات كافة ، مشيراً إلى أنه لم نصل لأيّ معلومات في الوقت الحالي تفيد بتورّط جهات أو مجموعات بعينها، وتابع من الصعب في هذه المرحلة الإفصاح عن أيّ معلوماتٍ بشأن محاولة اغتيال حمدوك.

وأوضح أنّ التحريات لم تسفر عن أي معلومات.