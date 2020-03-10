شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السوداني : لم نحدد المتورطين فى محاولة اغتيال "حمدوك" والان نبدء بالتفاصيل
أكّد النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر علي الحبر أن الإجراءات والتحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مستمرّة بجانب استنفار الأجهزة الأمنية كافة.
وقال الحبر في تصريحاتٍ له اليوم إن الرؤية المفصلية بشأن محاولة حادثة الاغتيال ستتضح بعد اكتمال التحريات كافة ، مشيراً إلى أنه لم نصل لأيّ معلومات في الوقت الحالي تفيد بتورّط جهات أو مجموعات بعينها، وتابع من الصعب في هذه المرحلة الإفصاح عن أيّ معلوماتٍ بشأن محاولة اغتيال حمدوك.
وأوضح أنّ التحريات لم تسفر عن أي معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني : لم نحدد المتورطين فى محاولة اغتيال "حمدوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.