الجيش التركي يعلن قتل خمسة من كبار قادة العمال الكردستاني في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن قتل خمسة من كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني في عملية جوية شمالي العراق.

وجاء في بيان الوزارة ان "خمسة من حزب العمال الكردستاني كانوا يشغلون مناصب قيادية تم قتلهم في عملية جوية بجبال قنديل في شمال العراق".

يشار إلى أن "الغارة الجوية نفذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية".

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وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أواخر الشهر المنصرم، قيام سلاح الجو التركي بشن سلسلة من الغارات الجوية في منطقة جبلية بشمال العراق، أسفرت عن قتل 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.