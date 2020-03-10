بالصور.. متظاهرون يقطعون الطريق الدولي السريع في بابل

قطع العشرات من ابناء بابل، الثلاثاء، الطريق الدولي السريع في المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء بابل قطعوا الطريق الدولي السريع في المحافظة، امام حركة سير العجلات. واضاف ان القطع تم بواسطة الاطارات المحروقة وجذوع النخيل. Advertisements

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