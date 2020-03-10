شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 69 بعد تسجيل 4 حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 69. وأضافت الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 10/آذار/2020 مضيفة أن 67 إصابة تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. Advertisements وحول المستجدات في ما يتعلق بالفيروس، أعلن ممثل عن الوزارة في مؤتمر صحفي أن فريق منظمة الصحة العالمية لا يزال يجري اجتماعاته مع الجهات المختصة.

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