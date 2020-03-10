شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أرامكو السعودية تعلن زيادة إنتاجها من النفط إلى 12,3 مليون يوميا في أبريل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات Advertisements أعلنت شركة أرامكو بأنها ستزود عملائها ب 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل بزيادة 300 الف برميل عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون. وقالت إنه تم الاتفاق مع عملائها على هذه الكميات اعتباراً من أول أبريل المقبل. وتوقعت شركة أرامكو أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل.

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