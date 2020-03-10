شكرا لقرائتكم وزير الطاقة السعودي: كل منتج للنفط يحتاج الحفاظ على حصته السوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن كل منتج للنفط يحتاج للحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.

وأضاف "لا مبرر لاجتماع "أوبك+"، هل الاجتماع فقط لتظهر الفشل في التعامل مع الأزمة".

تصريحات وزير الطاقة تأتي بعد حديث للرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

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وأوضح الناصر، في بيان لرويترز، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل/نيسان.

وبعد تصريحات "أرامكو"، قلصت مكاسب النفط من 7% مطلع الجلسة إلى نحو 4%.