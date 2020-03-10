سلطات روسيا دعت لتجنب وسائل النقل العام في أوقات الذروة بسبب كورونا

أوصى جهاز ​حماية المستهلك​ في ​روسيا​، المواطنين بتجنب وسائل ​النقل العام​، والمراكز التجارية والأماكن العامة الأخرى الأحداث الرياضية والترفيهية ووسائل النقل فى أوقات الذروة، كإجراء احترازى للوقاية من ​فيروس كورونا​. كما أعلنت سلطات العاصمة الروسية ​موسكو​، أن انتهاك نظام عزل النفس الخاص بالقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة بحقه تصل للسجن 5 سنوات وخرق القوانين ذات الصلة، يؤدي إلى تحمل مسؤولية بما في ذلك جنائية وإلى جريمة قتل غير متعمد، الأمر الذي يعاقب جنائيا وفقا للقوانين.

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