أعلنت السلطات الهندية عن إرتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 53 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 حالات جديدة في ولاية كيرالا.
وفي السياق، ذكرت قناة "NDTV" الهندية أن الحكومة المركزية كثفت من إجراءاتها وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنها قررت عدم السماح لأية سفينة سياحية أجنبية بالرسو في الموانئ الهندية، تخوفا من انتشار الفيروس، كما سيتم حظر دخول الأجانب من نقاط الدخول الحدودية مع ميانمار.
من جانبها، أعلنت حكومة ولاية ميزورام، أنه سيتم إغلاق الحدود مع ميانمار وبنغلادش وسيتم حظر دخول الأجانب لمنع انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند الى 53 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.