إرتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند الى 53 حالة

أعلنت السلطات الهندية عن إرتفاع حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ في جميع أنحاء البلاد إلى 53 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 ​حالات​ جديدة في ولاية كيرالا.

وفي السياق، ذكرت قناة "NDTV" الهندية أن ​الحكومة​ المركزية كثفت من إجراءاتها وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنها قررت عدم السماح لأية ​سفينة​ سياحية أجنبية بالرسو في الموانئ الهندية، تخوفا من انتشار الفيروس، كما سيتم حظر دخول الأجانب من نقاط الدخول الحدودية مع ​ميانمار​.

من جانبها، أعلنت حكومة ولاية ميزورام، أنه سيتم إغلاق الحدود مع ميانمار و​بنغلادش​ وسيتم حظر دخول الأجانب لمنع انتشار الفيروس.