مصلحة الليطاني: تخفيض غرامات التأخير في مشروعي ري القاسمية ورأس العين وري صيدا جزين

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان، عن "تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري ​القاسمية​ و​رأس العين​ ومشروع ري صيدا - جزين بنسبة 85% شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 6/9/2020".

وجاء في نص البيان: "عملا بالقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 ​الموازنة العامة​ والموازنات الملحقة للعام 2020، الذي نص على انه تمدد لغاية ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون جميع المهل المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، ومن بينها المهل الواردة في المادتين 22 و33 منه اللتين نصتا على تخفيض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات ​البلديات​ أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام، مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض، أمر تحصيل...)، وعلى تخفيض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة،

ولما كان القانون النافذ حكما رقم 6 قد نشر في ملحق العدد 10 من ​الجريدة الرسمية​ تاريخ 5/3/2020،

لذلك، تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا - جزين بنسبة 85% شرط ان يتم تسديد ما يترتب عليهم من متأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 6/9/2020".