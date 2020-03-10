تعميم للادارات العامة لاتخاذ التدابير الوقائية والتقيد بارشادات لجنة المتابعة الوزارية

أصدر رئيس ​التفتيش المركزي​ ​جورج عطية​ تعميما رقمه 2/2020 الى جميع الادارات والمؤسسات العامة و​البلديات​، جاء فيه: "حرصا على سلامة الموظفين وحفاظا على ​الصحة العامة​ ومواكبة للقرارات والتدابير المتخذة من ​الحكومة​ للحد من انتشار فيروس ​الكورونا​ وسواه، تتوجه رئاسة التفتيش المركزي الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وموظفيها كافة وخصوصا منهم الذين لديهم علاقة مباشرة مع الجمهور لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والتقيد بإرشادات لجنة المتابعة الوزارية الصادرة بهذا الخصوص.

كما وتطلب الى كل الموظفين لديها تعقيم اليدين قبل وبعد عملية البصم على ساعة الدوام".