اكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه "لا تلزيم بالتراضي بعد اليوم ولا دفتر شروط معد وفقا لأهواء المتعهدين، هذا وعدي للبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: لا تلزيم بالتراضي بعد اليوم ولا دفتر شروط معد وفقا لأهواء المتعهدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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