الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بأمطار موسمية معتادة".
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال.
الخميس: غائم بسحب مرتفعة و متوسطة مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح وتؤدّي لظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تتساقط الامطار في فترة ليل الخميس /صباح الجمعة مع اقتراب المنخفض الجوي.
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