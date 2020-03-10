الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب ب​أمطار​ موسمية معتادة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء كما يتكون ​الضباب​ المحلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة و متوسطة مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح وتؤدّي لظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تتساقط ​الامطار​ في فترة ليل الخميس /صباح الجمعة مع اقتراب المنخفض الجوي.