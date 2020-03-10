أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا بأن "إدارة ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ إتخذت سلسلة تدابير احترازية داخل المستشفى عملا بتوصيات ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​ للحد من ​فيروس كورونا​". وحصرت ادارة المستشفى الدخول بباب واحد وكلفت موظف دائم لأخذ حرارة الوافدين مع تحديد مكان خاص ومعلن للمرضى الذين تكون حرارتهم مرتفعة. كما منعت الزيارات الا باذن مسبق من الإدارة في ​حالات​ الاستثنائية على أن تقتصر لشخص واحد.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي اتخذت تدابير إحترازية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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