القائم بالاعمال العراقي بحث مع مرتضى في العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية اللبنانية

التقى القائم بالاعمال الوزير المفوض في سفارة جمهورية ​العراق​ في ​بيروت​ امين عبد الاله النصراوي يرافقه المستشار احمد جمال والملحق التجاري مشرق اسماعيل وزير الزراعه والثقافه ​عباس مرتضى​ في مقر الوزارة تم خلال اللقاء طرح موضوع العقبات التي تواجه ​الصادرات​ الزراعية اللبنانية الى العراق والتي تمر عبر ​الاراضي السورية​. وطلب الوزير ضرورة التعاون بين الجانبين العراقي واللبناني لتذليل هذه العقبات كون السوق العراقية من الاسواق المهمة للصادرات الزراعية اللبنانية كما تم مناقشة زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين

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