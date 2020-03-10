خضر تابع تنفيذ مقررات غرفة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل

شدد ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ على "ضرورة التقيد بمقررات غرفة ادارة الكوارث في المحافظة، المتعلقة بمكافحة فيروس ​الكورونا​".

وطلب من ​البلديات​ ضمن نطاق المحافظة "إجراء دورات تدريبية إلزامية لجميع عناصر ​الشرطة البلدية​، للتعامل مع الحالات المشتبه بها، وتوعية المواطنين حول كيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وحضورالشرطة البلدية عند مداخل أماكن تقبل التعازي، والطلب من المعزين تجنب المصافحة والعناق والتقبيل".

ودعا خضر المراقبين إلى "التشدد في مراقبة ​المطاعم​ والمقاهي وأسواق المأكولات، وتطبيق قرار ​وزارة السياحة​ في ما يتعلق بتقديم النرجيلة في المقاهي والمطاعم، ودعا الهيئات الدينية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية في دور العبادة".