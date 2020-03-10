تعميم صورة موقوف قام بأعمال احتيالية من خلال استعمال شيكات مسروقة ومزورة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 6/3/2020 وفي محلة السبتية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: ب. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) لقيامه بأعمال احتيالية من خلال استعمال شيكات مسروقة ومزورة، واقدامه على عمليات سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه".
وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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