تعميم صورة موقوف قام بأعمال احتيالية من خلال استعمال شيكات مسروقة ومزورة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 6/3/2020 وفي محلة ​السبتية​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة ​بيروت​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف المدعو: ب. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) لقيامه بأعمال احتيالية من خلال استعمال شيكات مسروقة ومزورة، واقدامه على عمليات سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه".

وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.