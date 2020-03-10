البابا فرنسيس يطلب من الكهنة الخروج ومقابلة مرضى "كورونا"

طالب ​البابا​ فرنسيس الأول من كهنة ​الكنيسة الكاثوليكية​ الخروج و​مقابلة​ مرضى فيروس "كورونا" الجديد. وحث البابا في رسالة كهنة الكنيسة الكاثوليكية بضرورة "التحلي بالشجاعة".

وتابع البابا في رسالته بقوله: "دعونا نصلي للرب أيضا من أجل كهنة الكنيسة، حتى يكون لديهم الشجاعة للخروج وزيارة المرضى".

واشار البابا الى انه "ينبغي للكهنة أن يرافقوا الطاقم الطبي والمتطوعين في العمل الإنساني الذي يقومون به".